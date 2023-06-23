В Ростове-на-Дону отремонтируют здание музея русско-армянской дружбы

На эти цели выделят около 4,1 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове отремонтируют здание музея русско-армянской дружбы в Нахичевани. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Ростовский областной музей краеведения ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию для капитального ремонта объекта культурного значения Дома Искидарова, где в настоящий момент располагается музей русско-армянской дружбы. Работы оценили в 4,1 млн рублей.

Здание музея находится на площади Свободы, 14/2. Площадь объекта составляет 747 квадратных метров. Подрядчикам нужно выполнить ремонт кровли, фасада, инженерных сетей и интерьера. Также нужно провести исследования истории и архитектуры здания. Выполнить работы необходимо до 31 декабря 2024 года. Заявки на аукцион будут принимать до 10 июля, победителя выберут 13 июля.

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Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июня

(Подробности)