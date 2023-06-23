Минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 7,9 %

Стоимость продуктовой корзины по стране составила в 5862 рубля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области стоимость минимального набора продуктов повысилась почти на 8 %. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата.

Так, средняя цена продуктовой корзины на Дону в мае 2023 года составила 5601,78 рубля. Это на 4 % больше, чем месяцем ранее и на 7,9 % выше декабрьских показателей.

По ЮФО самым дорогим базовый набор продуктов оказался в Севастополе (6098 рублей в месяц), в Краснодарском крае (6073 рубля) и в Астраханской области (5479 рублей).

Добавим по России средняя стоимость продуктовой корзины в мае 2023 года оказалась на уровне в 5862 рубля. Это на 6,1 % больше, чем в прошлом году и на 3,1 % выше значений за апрель 2023 года.

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