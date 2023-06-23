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НовостиОбщество23 июня 2023 10:20

В Аксае загорелась трансформаторная будка

Площадь пожара составила 4 квадратных метра
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Пожарные быстро локализовали огонь.

Пожарные быстро локализовали огонь.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростовской области в Аксае на улице Заподной сейчас пожарные тушат огонь. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ростовской области.

Сообщение на пожарный пульт поступило в 12.05. Сообщалось о возгорании по адресу: улица Западная, 37 Б.

Выяснилось, что горит трансформаторная будка. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. К 12.30 огонь локализован. В его тушении были задействованы одна машина и четверо пожарных.

Напомним, вчера случился крупный пожар в Аксайском районе на рынке "Альтус" - загорелись складские помещения. При тушении пришлось использовать даже авиатехнику.

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