На месте работали 117 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Крупный пожар вспыхнул на рынке «Альтус» в Ростовской области 22 июня 2023. По данным донского управления МЧС, загорелся склад с электроникой и посудой. Собрали последние новости о возгорании.

По информации пресс-службы, склады начали полыхать около 6:30 утра. Очевидцы сразу же вызвали пожарных на место ЧП. Пламя быстро распространилось на две тысячи квадратных метров. На место тушения прибыли 117 спасателей и 46 единиц спецтехники. Огонь тушили два пожарных поезда и вертолет Ми-8 МЧС России.

Чтобы проложить пожарные рукава, ограничили движение на проспекте Шолохова в границах Малого Зеленого кольца. Возле рынка образовались многокилометровые пробки.

- Госавтоинспекция региона рекомендует объезжать данный участок по проспекту Шолохова, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Сначала очевидцы сообщили, что общественный транспорт начал высаживать людей в районе из-за перекрытия проезда. Однако позже на место пристали пустые автобусы, чтобы забрать всех желающих.

Около 9:50 пожар удалось локализовать, в 11.00 склад полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал. В соцсетях появились видео о том, как торговцы рынка пытаются спаси уцелевший товар.

К 11 часам пожар потушили. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Предварительной причиной пожара могло стать возгорание электропроводки.

Отметим, что по факту пожара прокуратура Ростовской области начала проверку. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры.

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(Подробности)