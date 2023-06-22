В МЧС озвучили причину пожара на рынке "Альтус"

Для тушения вылетела авиация, от станции отбыл пожарный поезд. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В донском управлении МЧС назвали причину пожара на рынке "Альтус". Возгорание случилось в 6.30 22 июня.

- Предварительная причина пожара - загорание электропроводки.

Напомним, на рынке загорелся склад электроники и посуды. Площадь пожара достигла уже 2000 кв. м. На месте работают 63 спасателя и 21 единица техники. Для тушения вылетела авиация, от станции отбыл пожарный поезд.

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