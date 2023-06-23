В Ростовской области потребность в рабочих увеличилась на 30%

Работодатели ищут слесарей, сварщиков и операторов производственной линии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за пять месяцев 2023 года количество вакансий для рабочих достигло 6 тысяч и увеличилось на 30 % по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные предоставила руководитель пресс-службы hh.ru Екатерина Никифорова.

- Также выросло число предложений о трудоустройстве в сфере «Рабочий персонал» для людей с ограниченными возможностями здоровья, - отметила специалист.

Чаще всего работодатели ищут водителей, упаковщиков, разнорабочих, грузчиков, слесарей, кладовщиков, сварщиков, сантехников, токарей/фрезеровщиков и операторов производственной линии.

Добавим, люди рабочих профессий оказались на Дону одними из самых востребованных сотрудников. На эту сферу сейчас приходится около 20 % всех вакансий. При этом на одно открытое предложение приходится только 1,8 резюме. Это, по мнению экспертов, может указывать на возможный дефицит кадров, так как нормальное значение - 4-7,9 резюме на место.

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