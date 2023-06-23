В Ростовстате рассказали, в каких сферах экономики больше всего платят

Среди самой высокооплачиваемой оказалась деятельность по добыче полезных ископаемых. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель Ростовстата Марина Самойлова назвала ряд сфер экономической деятельности, где самые большие зарплаты по Ростовской области. Точных цифр она не сообщила, но отметила, что платят там существенно больше среднеобластного показателя.

Среди них оказались деятельность в области информатики и связи, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, профессиональная, научная и техническая деятельность.

При этом Марина Александровна отметила, что среди обрабатывающих производств самые высокие зарплаты получают те, кто занимается производством кокса и нефтепродуктов, прочих транспортных средств, оборудования и компьютеров, а также электронных и оптических изделий.

— Для Ростовской области очень важно, какая зарплата в обрабатывающих производствах, так как они занимают самую большую долю в сфере промышленного производства, — отметила Марина Александровна.

Напомним, что средняя зарплата в Ростовской области за год увеличилась на 15,7% и достигла в первом квартале 46931 рубля.

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