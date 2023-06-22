«Я сильная»!»: 22-летняя многодетная ростовчанка ради ипотечной квартиры в Москве развозит еду на велосипеде с дочкой

Лада Королева устроилась в сервис доставки. Фото: предоставлено героиней публикации

- Все упирается в деньги. Как бы я хотела жить со всеми моими детьми, - начала свой рассказ Лада Королева, мама двух девочек и мальчика.

Ростовчанка прославилась на всю страну несколько лет назад. Рано родив дочь, девушка с ребенком работала в сервисе по доставке еды. Однажды случайный прохожий сфотографировал ее с малышкой на руках и сумкой-холодильником за спиной. Кадр попал в сеть, а на Ладу обрушилась популярность. Вначале о ней писали местные СМИ, а потом голубоглазая блондинка стала частой гостьей в студиях центральных телеканалов. Позже она переехала из донской столицы в Москву.

Мама троих детей уверена, что в ее жизни все будет хорошо! Фото: предоставлено героиней публикации

«ПЛАТИТЬ НАДО ПО 48 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ»

Ладе 22 года. Она уже успела стать мамой двух дочек и сына, вдовой и обладательницей квартиры в Москве. Правда «однушку» взяла в ипотеку. Девушка признается, что кредит дается ей с огромным трудом.

Оно и понятно. Квартира стоила девять с половиной миллионов. Выплатить из них надо еще семь миллионов 900 тысяч рублей.

- Ипотека рассчитана на 29 лет. Платить надо по 48 тысяч рублей в месяц, - рассказала Лада корреспонденту «Комсомолки».

По словам многодетной мамы, непростая финансовая ситуация усугубляется тем, что в самой квартире пока жить нельзя. Нужен ремонт.

«ПОКА ЖИВУ У ДРУЗЕЙ»

- Ипотека, ремонт и параллельная аренда квартиры – непосильный для меня груз. Поэтому пока что живу у друзей. Младший ребенок – в Ростове у бабушки, одна дочка – у крестного в столице, вторая – со мной. Моя заветная мечта , - выплатить долги и воссоединиться с детьми.

И Лада делает для этого все, что может. Так, недавно она продала свой «Акцент», а на вырученные деньги оплатила часть долга. А еще в свои 22 года она перепробовала кучу профессией - от водителя такси до продавца в маркет-плейсах.

- Без машины трудно в плане работы. Думаю взять хоть какие-то «колеса», - говорит она.

Лада переехала из Ростова в Москву в поисках лучшей жизни. Фото: предоставлено героиней публикации

«Я СО ВСЕМ СПРАВЛЮСЬ»

А пока, чтобы свести концы с концами, Лада вновь устроилась в доставку.

- Плата за работу – почасовая, 250 рублей. Причем не зависит от того, отвозила ты заказ или нет, - говорит девушка.

В компании Ладе выдали велосипед. Вместе с дочкой она принялась за работу.

Ростовчанка не скрывает, что труд тяжелый. Поэтому девушка решила зарабатывать не только на доставке, а совмещать работу курьера и онлайн-продажами.

- Я сильная! Знаю, что со всем справлюсь. Смогу погасить ипотеку, микрозаймы. Решу вопрос с ремонтом квартиры. Уверена, что у меня все будет хорошо. Потому что есть главное – мои дети, - сказала многодетная мама.

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