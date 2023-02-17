Ростовчанка, ставшая мамой троих детей в 21 год, рассталась с сыном из-за долгов за ипотечную квартиру в Москве

Ладе Королевой 22 года, а она уже стала мамой двоих девочек и мальчика Фото: Иван МАКЕЕВ

- Дети – мое самое большое богатство, ради них я живу, благодаря им справляюсь с трудностями, - начала свой рассказ ростовчанка Лада Королева.

Она прославилась на всю страну совершенно случайно. Рано родив дочь, девушка с ребенком на руках работала в сервисе по доставке еды. Однажды случайный прохожий сфотографировал ее с малышкой на руках и сумкой-холодильником за спиной. Кадр попал в сеть, а на Ладу обрушилась популярность. Вначале о ней писали местные СМИ, а потом голубоглазая хрупкая блондинка стала частой гостьей в студиях центральных каналов.

УНЫВАТЬ НЕКОГДА

Жизнь девушки резко изменилась. Она с мужем переехала в Москву и стала мамой еще одной девочки и сына. А потом – вдовой.

В свои 22 года она сама воспитывает троих малышей возрастом от двух до четырех лет. Лада не скрывает, что это непросто. Но унывать и сокрушаться по поводу трудностей ей некогда. Она сделала то, что многим не под силу и в более зрелом возрасте, — купила квартиру в Москве.

- Ключи получила, но сама квартира — стройвариант. Необходим ремонт, - уточняет Лада.

Многодетная мама говорит, что приобрела жилье в ипотеку. Однокомнатная квартира стоила примерно восемь миллионов рублей. Лада оформила ипотеку на 30 лет.

- Первоначальный взнос был миллион, а по ипотеке — семейная ставка, - продолжает она.

Не успели улечься радостные эмоции от покупки квартиры в столице, как начались проблемы.

Пока рабочие делают ремонт, Лада живет в съемной квартире. Таким образом, на плечи девушки легла двойная финансовая нагрузка: оплата аренды и ипотеки.

ХВАТАЕТСЯ ЗА ЛЮБУЮ РАБОТУ

Через полгода начали копиться долги. По словам Лады, она не сидит сложа руки и берется за любую работу.

- Пробовала работать на известной онлайн-площадке, на которой представлены различные магазины, но для этого требовались большие оборотные средства. Не потянула, - говорит она.

Сегодня единственный источник дохода – работа в доставке. Лада говорит, что в месяц выходит около 30 - 40 тысяч рублей.

- За ипотеку изначально платила 48 тысяч рублей, но потом сдала квартиру строителям, которые делают мне ремонт. Они платят мне 15 тысяч рублей и оплачивают коммуналку. Таким образом, мне надо каждый месяц находить еще 33 тысячи рублей, - продолжает девушка.

Чтобы свести концы с концами, Лада с детьми переехала со съемной квартиры к подругам.

- Денег за жилье не плачу им, - поясняет ростовчанка.

Но вот младшего ребенка, двухлетнего сынишку, пришлось на время отдать маме в Ростов. В комнате для всех просто нет места, да и не получается совмещать работу и уход за малышом.

- Но каждые два месяца, а то и чаше, я приезжаю к нему. Сейчас я в Ростове, у сына скоро день рождения, - продолжает Лада.

Несмотря на трудности, Лада верит, что со всем справится.

- А как иначе? Мне надо стараться ради детей, - улыбнулась она.

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