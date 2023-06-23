Губернатор потребовал ужесточить борьбу с нелегальной торговлей в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области
Губернатор Василий Голубев потребовал ужесточить в Ростовской области борьбу с несанкционированной торговлей. Эффективность принимаемых мер глава региона рассмотрел на специальном совещании сегодня, 23 июня.
Руководитель донского правительства заявил, что контролировать вопрос нужно постоянно. Муниципалитеты обязаны наладить совместную работу с полицией и Роспотребнадзором.
Отдельное внимание все надзорные ведомства должны уделить точкам, где ведется сезонная торговля.
- Начинается период продажи овощей, ягод. Прошу постоянно мониторить ситуацию. Незаконной продажи не должно быть. Нужно организовывать комфортные торговые места с учетом действующих правил. Люди это правильно поймут и придут на подготовленные точки, - подчеркнул Василий Голубев.
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