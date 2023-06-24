Подвоз воды организовали в 11 местах на трассах Ростовской области

Помощь оказывают спасатели ДПЧС
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На трассах Ростовской области по поручению губернатора организовали подвоз воды. При необходимости людям начнут доставлять питание. Помощь оказывают спасатели ДПЧС. Об этом утром 24 июня сообщают донские власти.
- Сейчас сотрудники областной поисково-спасательной службы работают в районе Каменска-Шахтинского и на миллеровском направлении. На других направлениях также организован подвоз воды, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Перечень организованных мест подвоза питьевой воды:
- 861 км М-4 «Дон» с севера;
- 933 км М-4 «Дон» с юга;
- 935 км М-4 «Дон» с севера;
- 988 км М-4 «Дон» с юга;
- 1083 км М-4 «Дон» с юга;
- А-280 пост ДПС на запад;
- А-280 пост ДПС с севера;
- А-280 пост ДПС на восток;
- А-280 поворот на с. Натальевка;
- Трасса Ростов - Ставрополь, пост ДПС с. Песчанокопское;
- Северный обход Ростова-на-Дону, п. Щепкино.
Экстренные службы просят не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости. Телефон служб экстренного реагирования - 112.
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