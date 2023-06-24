Вечером 24 июня в главном храме Ростова состоится молебен о мире и умножении любви

Молебен проведут перед Донской иконой Божьей Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

В 17 часов 24 июня в главном храме Ростова-на-Дону митрополит Меркурий совершит молебен о даровании народу мира и умножении любви. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской-на-Дону епархии.

- В храме Рождества Божьей Матери глава Донской митрополии совершит молебен с акафистом у главной святыни края - Донской иконы Божьей Матери. Икона особо чтится жителями региона, к ней обращались в тяжелые времена многие века подряд, - сообщили в епархии.

Добавим, богослужения продолжаются также во всех храмах и монастырях Ростова-на-Дону. Представители церкви усилили свои молитвы о мире и согласии.

Напомним, сейчас в донской столице спокойная обстановка. Больницы, скорая помощь, почтовые отделения и магазины работают в штатном режиме. Ранее донские власти сообщили, что перебоев с топливом на АЗС нет.

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