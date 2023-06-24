Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону курсируют по графику

Поезда продолжают следовать в южном направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону 24 июня курсируют по графику. Об этом сообщает автоинформатор на горячей линии холдинга «Российские железные дороги».

- Поезда в южном направлении следуют по графику. На объектах РЖД принимаются необходимые меры безопасности для бесперебойной работы железнодорожного транспорта, - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в Ростовской области сохраняются заторы на трассе М-4 «Дон». Ранее губернатор поручил обеспечить людей, которые оказались в пробках питьевой водой. При необходимости планируют подвоз продуктов питания.

Утром 24 июня донские власти обновили информацию о дорожной ситуации в регионе и местах подвоза воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове уточнили информацию об изменениях в работе общественного транспорта

Скорректированы маршруты некоторых автобусов и трамваев, приостановлено движение троллейбусов (подробности)