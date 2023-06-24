В Ростове-на-Дону улицу Большую Садовую открыли для движения

Все коммунальные и экстренные службы работают в штатном режиме Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове на улице Большой Садовой возобновили движение. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

По информации, общественный транспорт вернулся к работе по прежним схемам движения. Все коммунальные службы и экстренные службы работают в штатном режиме.

- В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажным спросом, - заверил жителей Алексей Логвиненко.

Отметим, что все системы жизнеобеспечения города работают в обычном режиме.

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(Подробности)