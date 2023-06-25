Утром 25 июня движение по трассам в Ростовской области открыто

Запрет на передвижение по региону не вводили Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на утро 25 июня, движение по трассам в Ростовской области открыто. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Движение открыто, - прокомментировали журналистам.

Напомним, вчера, 24 июня, сложности с проездом фиксировали около Шахт, Новошахтинска, в Каменском и Аксайском районах. Протяженность пробок на разных участках составляла от 2 до 4 км. В связи с этим для людей организовали подвоз воды и продуктов питания. Ближе к вечеру машины оставались в заторах на М-4 под городом Миллерово.

Власти также сообщали, что въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей. Выезд не перекрывали. Запрет на передвижение по региону не вводили. Информация о снятии ограничений от донского правительства пока не поступала.

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