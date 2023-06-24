В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» заторы сохраняются в районе Миллерово

Вечером в субботу пробки на М-4 сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 24 июня в Ростовской области заторы на трассе М-4 «Дон» сохраняются в районе города Миллерово. Об этом проинформировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- По пробкам на М-4. По состоянию на 19.30, Миллеровский район: 855 км - 800 метров, 862 км - 2 км. Все в сторону Москвы, - сообщил Сергей Тюрин.

Напомним, сегодня утром сложности с проездом фиксировали также около Шахт, Новошахтинска, в Каменском и Аксайском районах. Протяженность пробок на разных участках составляла от 2 до 4 км.

В связи с этим для людей организовали подвоз воды и продуктов питания. В городе Миллерово сейчас работает пункт временного размещения. В местном ДК остановились люди, которые не смогли выехать из региона в другие города на автобусах.

Ранее на Дону открыли выезд из Новочеркасска на трассу М-4 «Дон». Это направление было «временно заблокировано из соображений безопасности».

Пока что нельзя проехать из Таганрога в сторону Ростова-на-Дону, на выезд дорога работает.

Добавим, вокзалы Ростова-на-Дону сейчас работают в штатном режиме, но билеты на ряд направлений приобрести проблематично.

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