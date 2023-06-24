Вокзалы Ростова работают в штатном режиме, но билеты на ряд направлений приобрести нельзя

Железнодорожный вокзал «Ростов-Главный» действует в штатном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокзалы в Ростове-на-Дону днем 24 июня работают в штатном режиме. Однако приобрести билеты на некоторые направления пока не получится, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

- Железнодорожный вокзал «Ростов-Главный» действует в штатном режиме. В связи с тем, что увеличился спрос, приобретение билетов на некоторые направления может быть проблематичным, - пояснили власти.

На автовокзалах сейчас такая же ситуация: «остановили продажу билетов на направления, по которым временно перекрыто движение».

Напомним, ранее в «РЖД» проинформировали о том, что поезда в сообщении с Ростовом-на-Дону и Воронежем следуют по графику. Также принимаются меры безопасности для бесперебойной работы ж/д транспорта.

Добавим, с утра на трассах в Ростовской области сохраняются заторы. Людям, которые не могут проехать, подвозят воду. При необходимости планируют доставку продуктов питания. Сейчас дорожную ситуацию контролируют спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выезд из Новочеркасска на М-4 «Дон» открыли для движения

Ранее дорога была временно перекрыта из соображений безопасности (подробности)