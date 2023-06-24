В Ростовской области выезд из Новочеркасска на М-4 «Дон» открыли для движения

В Новочеркасске сейчас все спокойно, организации работают в штатном режиме Фото: Мария ЛЕНЦ

Днем 24 июня в Ростовской области открыли выезд из Новочеркасска на трассу М-4 «Дон». Об этом в Telegram сообщил новочеркасский глава администрации Юрий Лысенко.

- Выезд на М-4 открыт, - написал Юрий Лысенко.

Ранее, по словам сити-менеджера, проезд был временно заблокирован из соображений безопасности.

Добавим, 24 июня в Новочеркасске усилили работу правоохранительные органы. Сейчас в городе все спокойно. Однако массовые мероприятия - легкоатлетический забег и праздничная программа ко Дню молодежи - отменены.

Напомним, с утра на трассах Ростовской области собрались заторы. Ситуацию контролируют спасатели. Губернатор поручил доставить воду людям, которые оказались в пробках. Также, при необходимости, могут организовать подвоз продуктов питания.

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