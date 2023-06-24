В Миллерово развернули ПВР для людей, которые не смогли уехать в другие регионы

Людей разместили в местном ДК
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Миллерово Ростовской области развернули пункт временного размещения для людей, которые не смогли уехать другие города. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.
- В Миллерово развернут такой пункт. Людей разместили в местном ДК, организовано питание. В ПВР прибывают пассажиры с автобусов, перенаправленных с М-4, - прокомментировал Сергей Тюрин.
Напомним, сейчас на трассах Ростовской области, в том числе на М-4 «Дон», сохраняются заторы. В 11 точках организовали подвоз питьевой воды.
Известно, что ранее открыли выезд из Новочеркасска на трассу М-4 «Дон». Это направление было «временно заблокировано из соображений безопасности».
Пока что нельзя проехать из Таганрога в сторону Ростова-на-Дону, на выезд дорога работает.
Добавим, вокзалы Ростова-на-Дону сейчас работают в штатном режиме, но билеты на ряд направлений приобрести нельзя.
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