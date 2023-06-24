В Ростовской области перекрыли въезд со стороны Таганрога в Ростов-на-Дону

Ранее открыли выезд из Новочеркасска на М-4 «Дон» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области вечером 24 июня из Таганрога в Ростов-на-Дону проехать нельзя. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- На выезд дорога работает, на въезд закрыта. Из Таганрога в Ростов въехать нельзя, - прокомментировал представитель правительства региона.

Напомним, ранее в Ростовской области открыли выезд из Новочеркасска на М-4 «Дон». Это направление было «временно заблокировано из соображений безопасности».

Сейчас на трассах региона сохраняются заторы. Ранее губернатор Василий Голубев поручил обеспечить людей, которые находятся в пробках питьевой водой. Предполагается также подвоз продуктов питания.

Например, к участку затора в Миллеровском районе представители одной из политических партий доставили уже более тысячи литров питьевой воды, а также продукты и предметы личной гигиены. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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