Власти Ростова-на-Дону сообщили об отсутствии дефицита продовольствия и других товаров

Товаров в торговых сетях достаточно
Фото: Мария ЛЕНЦ
Продовольствия и других товаров в торговых сетях Ростова-на-Дону достаточно. Дефицита топлива на заправках нет, сообщили 24 июня городские власти.
- В торговых сетях и магазинах достаточно продуктов для обеспечения потребностей жителей. Дефицита топлива также нет, однако на заправках наблюдаются очереди, вызванные ажиотажем, - информирует городская администрация.
Все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме, подчеркивают в мэрии.
Ранее стало известно, что коммунальные службы, больницы, скорая помощь и отделения почты Ростова-на-Дону работают в штатном режиме.
Также на Большой Садовой открыли движение. Общественный транспорт вернулся к прежним маршрутам.
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