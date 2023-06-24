Больницы, скорая помощь, коммунальные службы и почта в Ростове работают штатно

Ранее в городе отметили массовые мероприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону сообщили, что больницы, скорая помощь, почтовые отделения и коммунальные службы продолжают работу в обычном режиме. Эта информация поступила сегодня, 24 июня.

Ранее об отсутствии очередей в магазинах журналистам «КП - Ростов-на-Дону» рассказали жители донской столицы. Напомним, в городе сегодня отменены массовые мероприятия.

На уровне региона также сохраняется спокойная обстановка. Власти проинформировали, что на Дону не ожидается перебоев с продовольствием в торговых сетях и топливом на АЗС нет.

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