АЗС Ростовской области работают в штатном режиме, перебоев с топливом нет

Поставки топлива для машин выполняются в плановом режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перебоев с поставками топлива в Ростовской области не ожидается. АЗС работают в штатном режиме. Об этом сегодня, 24 июня, проинформировал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

- Все нефтебазы на территории региона имеют достаточный запас топлива, поставки на АЗС выполняются в плановом режиме. Вопрос стоит на контроле министерства промышленности и энергетики Ростовской области, - подчеркнул Игорь Сорокин.

Комментарий от властей поступил после сообщений об очередях на заправках.

Напомним, сейчас в Ростовской области сохраняются заторы на трассе М-4 «Дон». Ранее губернатор поручил обеспечить людей, которые оказались в пробках, питьевой водой.

Власти уже обновили информацию о дорожной ситуации в регионе и местах подвоза воды.

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