В Ростовской области сообщили, что торговые сети работают в обычном режиме

Очередей в магазинах нет Фото: Лейла МИРИШОВА

Торговые сети Ростовской области функционируют штатно. Соответствующий комментарий 24 июня поступил от директора департамента потребительского рынка региона Алексея Панкратова.

- Продовольствия достаточно, сформирован недельный запас. Также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия на постоянном контроле, - прокомментировал Алексей Панкратов.

Жители донской столицы сообщили журналистам «КП - Ростов-на-Дону» об отсутствии очередей в магазинах.

- Товары, вода - все есть, - рассказали очевидцы.

Напомним, ранее донские власти проинформировали о штатной работе АЗС. Поставки топлива выполняются в плановом режиме.

Добавим, ранее в администрации Ростова-на-Дону рассказали, что больницы, скорая помощь и почтовые отделения города продолжают деятельность в обычном режиме.

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