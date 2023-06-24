В Ростовской области сообщили, что торговые сети работают в обычном режиме

Очередей в магазинах нет
Фото: Лейла МИРИШОВА
Торговые сети Ростовской области функционируют штатно. Соответствующий комментарий 24 июня поступил от директора департамента потребительского рынка региона Алексея Панкратова.
- Продовольствия достаточно, сформирован недельный запас. Также работают розничные рынки региона. Вопрос с доставкой продовольствия на постоянном контроле, - прокомментировал Алексей Панкратов.
Жители донской столицы сообщили журналистам «КП - Ростов-на-Дону» об отсутствии очередей в магазинах.
- Товары, вода - все есть, - рассказали очевидцы.
Напомним, ранее донские власти проинформировали о штатной работе АЗС. Поставки топлива выполняются в плановом режиме.
Добавим, ранее в администрации Ростова-на-Дону рассказали, что больницы, скорая помощь и почтовые отделения города продолжают деятельность в обычном режиме.
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