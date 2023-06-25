На Южном подъезде к Ростову водитель легковушки сбил насмерть пешехода

Пострадавший скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рано утром 25 июня на Южном подъезде к Ростову-на-Дону водитель легковушки сбил насмерть пешехода. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

- Пострадавший от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

Дорожное происшествие зарегистрировали около 3:20 утра. Наезд совершил владелец автомобиля Lada Vesta. Предварительно, под колесами авто оказался человек, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, в зоне действия подземного пешеходного перехода.

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД и постоянно следить за скоростью, особенно около переходов. Нельзя отвлекаться за рулем на гаджеты или беседы с пассажирами.

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