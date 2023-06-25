Движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону восстановили

Движение восстановлено Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовской области сняли ограничения на движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону. Об этом утром 25 июня в социальных сетях сообщил глава приморского города Андрей Фатеев.

- Ситуация в регионе стабилизировалась. Необходимые ограничительные меры по въезду/выезду из города сняты. Движение транспорта по трассе Таганрог - Ростов-на-Дону восстановлено, - проинформировал Андрей Фатеев.

Чиновник поблагодарил всех, кто «в непростых условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения и правопорядка». Сейчас все службы в Таганроге работают в штатном режиме.

Напомним, вчера, 24 июня, нельзя было проехать по направлению к донской столице, однако выезд из Ростова был открыт.

По последним данным, движение на трассах Ростовской области снова открыто. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

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