Все ж/д и автовокзалы в Ростове-на-Дону и области работают в штатном режиме

Работа вокзалов ведется в режиме выходного дня Фото: Лейла МИРИШОВА

Все ж/д и автовокзалы в Ростове-на-Дону и области утром 25 июня работают в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

- Авто- и ж/д вокзалы работают в штатном режиме. Билеты в продаже, все направления по расписанию. Ажиотажа нет, - подчеркнул Сергей Тюрин.

Представитель областного правительства добавил, что работа вокзалов ведется в режиме выходного дня. Сегодня, в воскресенье, люди возвращаются в Ростов-на-Дону после отдыха. Дорожных заторов при этом нет.

Добавим, ранее в пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что движение по трассам Ростовской области открыто.

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