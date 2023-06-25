В Ростове-на-Дону военная техника повредила около 10 тысяч кв. метров дорог

Проезжие части должны привести в порядок в течение двух дней. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону военная техника повредила более 10 тысяч кв. метров дорог. Проезжие части должны привести в порядок в течение двух дней. Об этом утром 25 июня в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. Предварительно, повреждено более 10 тысяч кв. метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский, - написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, дорожные бригады должны начать работу уже в сегодня, 25 июня.

Напомним, 24 июня проезды в Ростове около штаба ЮВО были заблокированы. Военные машины также видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди снова собрали автоколонну и уехали.

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