В Ростове танк, застрявший в воротах городского цирка, освободил проезд и уехал

Тяжелую технику в воротах цирка ростовчане видели в течение всей субботы Фото: Кристина Круговых

В Ростове-на-Дону из ворот городского цирка выехал танк, который жители города видели вчера в течение всей субботы. Эту информацию подтвердил корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» с места прошедших событий.

Тяжелую технику почти ночью погрузили на специальную платформу и вывезли в составе автоколонны. Также с территории около штаба ЮВО и цирка убрали и другую технику.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что вооруженные люди покинули город и «направились в свои полевые лагеря». Глава региона поблагодарил всех, кто обеспечивал работу жизнеобеспечения донской столицы «в этих экстраординарных условиях».

Напомним, люди в камуфляже появились возле здания ЮВО в ночь на 24 июня. После этого в городе действовал ряд мер безопасности. Поздно вечером бойцы начали выезжать из центра города.

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