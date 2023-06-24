В Ростове-на-Дону вооруженные люди в камуфляже заняли здание цирка

Ростовский цирк находится рядом со штабом ЮВО Фото: Анна ШИЛЯЕВА

В Ростове-на-Дону вооруженные люди в камуфляже теперь заняли здание цирка, который находится на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Буденновского. Об этом около 16 часов вечера 24 июня сообщили очевидцы.

Известно, что мужчин с оружием видели на балконах здания.

Напомним, Ростовский цирк находится рядом со штабом ЮВО, проезды к которому были заблокированы ночью. Утром в субботу на улицах была тяжелая техника, в частности, в воротах цирка стоял танк. Через время оказалось, что пешеходы могут пройти в указанном районе, однако людей просят не рисковать и подумать о собственной безопасности.

Власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям города не выезжать в центр. Оставаться в общежитиях посоветовали студентам техникумов и колледжей. Кроме того, людей попросили быть предельно внимательными и осторожными на улицах «в связи с возможностью прохождения военной техники».

Добавим, сейчас обстановка в донской столице спокойная. В обычном режиме работают медики и коммунальные службы. По данным областного правительства, продовольствия и других товаров, в том числе топлива на заправках достаточно.

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