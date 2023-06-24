Студентам техникумов и колледжей Ростова-на-Дону рекомендуют оставаться в общежитиях

Власти попросили жителей и гостей Ростова не выезжать в центр города Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Студентам техникумов и колледжей, которые сейчас находятся в общежитиях Ростова-на-Дону, следует оставаться в помещениях и не выходить на улицу. Это необходимо для безопасности, сообщают власти региона.

- Министерство образования Ростовской области совместно с организациями среднего профобразования в связи с ситуацией убедительно рекомендует обучающимся не покидать общежития в целях безопасности. По вопросам жизнеобеспечения связываться с комендантами, - проинформировали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Ранее в ДГТУ все экзамены и защиты ВКР перенесли на следующую неделю, а в ЮФУ сдавать предметы будут дистанционно.

Напомним, днем 24 июня сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также попросил всех жителей и гостей города остаться дома и не выезжать в центр. Кроме того, всем рекомендуется быть осторожными на улицах «в связи с возможным проходом военной техники».

Сейчас в городе и области сохранятся спокойная обстановка. В обычном режиме работают медики. Открыты магазины. Продовольствия и других товаров, в том числе топлива на заправках достаточно.

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