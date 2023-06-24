Власти Ростова-на-Дону сообщили об отсутствии сбоев в работе скорой помощи

Учреждения здравоохранения работают в штатном порядке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону нет сбоев в работе скорой помощи. Количество вызовов не превышает статистики обычного дня. Экстренная и неотложная помощь оказывается в штатном режиме, сообщил 24 июня в Telegram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке. Поликлиники и больницы продолжают планово принимать пациентов. Работают кабинеты неотложной помощи, - написал Алексей Логвиненко.

Глава городской администрации попросил жителей и гостей города для собственной безопасности оставаться дома и не выезжать в центр. Также всем рекомендуется быть предельно осторожными на улицах «в связи с возможным проходом военной техники».

Сейчас в городе и области сохранятся спокойная обстановка. В обычном режиме работают не только медики, но и коммунальные службы. Открыты магазины. Продовольствия и других товаров, в том числе топлива на заправках достаточно.

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