Василий Голубев: Ростовская область вместе с Президентом, мы должны быть едины

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Сегодня, 24 июня, губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал на своей странице в Telegram комментарий по ситуации в Ростове-на-Дону.

- В истории России были времена, когда наше общество хотели расколоть и разжечь пламя гражданской войны. Президент в своем обращении напомнил: однажды это уже было в нашем отечестве, и это привело к катастрофе. Дон хорошо помнит то горькое время. Нельзя этого допустить снова. Ростовская область вместе с Президентом! Уважаемые земляки, мы должны быть едины, - написал Василий Голубев.

Ранее глава региона сообщил, что в городе и области сохранятся штатная ситуация. Были отменены все массовые мероприятия, однако больницы, скорая помощь, коммунальные службы, магазины и другие учреждения продолжают работать в обычном режиме. Продовольствия и других товаров, в том числе топлива на заправках достаточно.

Добавим, ранее обращение по поводу ситуации в Ростове-на-Дону опубликовали представители ФК «Ростов».

- Ребята, не надо крови. Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего президента, - говорится на сайте донской команды.

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону появилась тяжелая техника. Был заблокирован проезд около штаба ЮВО.

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