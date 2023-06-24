Футбольный клуб «Ростов» призвал не допустить кровопролития в Ростове-на-Дону

Обращение появилось на сайте донского футбольного клуба. Фото: сайт ФК «Ростов»

В Ростовской области представители ФК «Ростов» опубликовали обращение в связи с ситуацией в Ростове-на-Дону.

- Ребята, не надо крови. Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом. Верим в русский народ и нашего президента, - говорится на сайте донской команды.

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону появилась тяжелая техника. Был заблокирован проезд около штаба ЮВО.

Сейчас в городе сохраняется спокойная обстановка. Больницы, скорая помощь, почтовые отделения, коммунальные службы работают в штатном режиме. Ростовчане сообщили, что очередей в магазинах нет.

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