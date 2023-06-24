Сити-менеджер Ростова призвал жителей города к осторожности из-за прохода военной техники

Сейчас в донской столице сохраняется спокойная обстановка
Фото: Анна ШИЛЯЕВА
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко призвал жителей и гостей города к осторожности из-за возможного прохода военной техники. Новый пост в телеграм-канале сити-менеджера появился днем 24 июня.
- В связи с возможным проходом военной техники по улицам прошу вас быть предельно внимательными и острожными, - написал Алексей Логвиненко.
Руководитель городской администрации попросил всех для безопасности не покидать свои дома, а также исключить поездки в центр Ростова. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра.
Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону появилась тяжелая техника. Был заблокирован проезд около штаба ЮВО.
Сейчас в донской столице сохраняется спокойная обстановка. Были отменены все массовые мероприятия, однако больницы, скорая помощь, коммунальные службы, магазины и другие учреждения продолжают работать в обычном режиме. Продовольствия и других товаров, в том числе топлива на заправках достаточно.
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