Алаудинов сообщил о возвращении батальона «Ахмат» зону СВО

О возвращении бойцов в зону СВО сообщил Апти Алаудинов. Фото: Александр КОЦ

Командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о возвращении бойцов в зону СВО. Об этом сообщает KP.RU.

«Ахмат» приезжал в донской регион, чтобы подавить военный мятеж. После того как конфликт разрешился мирно, бойцы вернулись в зону спецоперации. По словам Алаудинова, в Ростовскую область направили только те подразделения, которые при необходимости можно было заменить другими.

- На данный момент подразделения "Ахмат" потихоньку возвращаются в зону СВО для продолжения дальнейшей работы по освобождению Марьинки, - заявил Алаудинов.

Напомним, военная техника и бойцы ЧВК «Вагнер» появились в Ростове 24 июня. Спустя сутки они покинули город. В связи с ситуацией в области приняли ряд мер безопасности, ограничили движение на трассах и отменили массовые мероприятия. В настоящий момент проезд свободен.

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