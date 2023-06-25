Кадыров назвал эффективными действия отправленного в Ростов батальона «Ахмат»

Глава Чеченской Республики оценил действия бойцов "Ахмата". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал оценил действия батальона «Ахмат», который 24 июня направили в Ростов. Сообщение об этом опубликовано на его официальной странице в соцсетях.

Кадыров пояснил, что подразделения «Ахмата» в субботу прибыли в Ростов, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль. После этого бойцы ждали приказа, чтобы приступить к выполнению задач. Но это не потребовалось, так как ситуация разрешилась «без прямой конфронтации».

— Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу, — написал глава Чечни.

Напомним, ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что батальон вернулся в зону спецоперации.

Бойцы ЧВК «Вагнер» появились в Ростове 24 июня. Спустя сутки они покинули город.

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