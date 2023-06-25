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НовостиОбщество25 июня 2023 18:02

В «Ростелекоме» рассказали, что здание компании не пострадало после стрельбы в Ростове

Людей в здании в этот момент не было
Михаил СТРИЖЕВ
Здание находится возле штаба ЮВО.

Здание находится возле штаба ЮВО.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Здание «Ростелекома» в Ростове, возле которого прозвучала стрельба 24 июня, не пострадало. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе филиала компании.

— Людей в здании не было, само здание не пострадало, — прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли в Ростов в субботу, 24 июня. Почти сутки они находились возле здания ЮВО и на центральных улицах. В ночь на 25 июня колонна покинула донскую столицу.

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