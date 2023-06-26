На трассе в Ростовской области в ДТП погиб водитель «ВАЗа», пострадал 19-летний пассажир

Авария произошла поздно вечером в Азовском районе. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП на трассе Задонский - Каяльский погиб водитель легковушки, 19-летний пассажир автомобиля попал в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла поздно вечером 25 июня на территории Азовского района.

Предварительно, 47-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21074» превысил скорость и не справился с управлением. В итоге машина слетела с дороги и опрокинулась.

- Водитель скончался на месте происшествия, его пассажира с травмами увезли в медцчреждение. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД и постоянно придерживаться безопасной скорости движения. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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