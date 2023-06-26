Трамвайные стрелки около цирка Ростова предлагают заменить после визита ЧВК «Вагнер»

Речь идет об участках рельсов на углу Буденновского и Максима Горького Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около цирка Ростова-на-Дону из-за прохода гусеничной техники теперь необходимо заменить две трамвайные стрелки. Об этом со ссылкой на специалистов МУП «РТК» сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Речь идет об участках рельсов на углу проспекта Буденновского и улицы Максима Горького.

- Дежурная бригада уже выполнила ремонт. В частности, был усилен и обварен сварочным аппаратом фрагмент поверхности рамного рельса, - говорится на сайте «Ростовского городского транспорта».

Как добавили в муниципальной транспортной компании, проведенные работы позволили выпустить составы на линию в необходимый срок. С 25 июня все трамваи работают в штатном режиме. Через перекресток с повреждениями проходят три из пяти маршрутов.

К слову, в донской столице на Буденновском сейчас также ремонтируют дорожное покрытие. Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко сообщил, что после прохождения военной техники было повреждено более 10 тысяч кв. метров проезжей части. Больше всего пострадал проспект Буденновский.

Напомним, 24 июня проезды в Ростове около штаба ЮВО были заблокированы. Военные машины также видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

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