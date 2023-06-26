В Ростове начали восстанавливать асфальт, поврежденный военной техникой

Непригодное дорожное покрытие уже сняли около городского цирка Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону начали восстанавливать поврежденный военной техникой асфальт. Эту информацию утром 26 июня подтвердили очевидцы, которые проходили в районе проведения работ.

Непригодное дорожное покрытие уже сняли на проспекте Буденновском около штаба ЮВО и городского цирка. Об этом также рассказали местные власти.

- В Ростове-на-Дону фрезеруют дорогу на проспекте Буденновском, - сообщили в мэрии.

Ранее глава администрации Алексей Логвиненко сообщил, что ремонт стартовал в воскресенье, 25 июня. На работы в общем должны потратить два дня.

Всего, по данным властей, в донской столице после прохождения тяжелой техники было повреждено более 10 тысяч кв. метров проезжей части. Больше всего пострадал проспект Буденновский.

Напомним, 24 июня проезды в Ростове около штаба ЮВО были заблокированы. Военные машины также видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

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