Ученые из Ростова создали «экономные» катализаторы

Новая разработка ростовских ученых позволяет экономить весьма дорогие вещества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Ростова открыли новые подходы в разработке катализаторов. Они позволяют экономить весьма дорогие вещества. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

- Нами был проведен рациональный дизайн новых катализаторов для широкого спектра важных каталитических реакций фармацевтической и химической промышленности, которые нацелены на производство перспективных соединений посредством технологий, имеющих, с одной стороны, высокую экономичность, а с другой – минимальное негативное воздействие на окружающую среду, – рассказал руководитель проекта, профессор МИИ ИМ ЮФУ Александр Солдатов.

Одной из самых перспективных разработок в этом направлении, по мнению ученых, является гетерогенный катализатор. Он создан на основе палладия в цеолите. Палладий – металл дорогой. Но исследователям в данном катализаторе удалось использовать его экономно и эффективно.

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