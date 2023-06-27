В Ростове-на-Дону поврежденные военной техникой дороги восстанавливают 11 бригад

Сейчас приводят в порядок участки проезжей части на проспекте Буденновском Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону к восстановлению дорожного покрытия, поврежденного военной техникой, привлекли 11 бригад. Об этом ранее сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки асфальта. Отфрезеровано уже около 4 тысяч кв. метров полотна. Менее значительные повреждения убирают при помощи струйно-инъекционного способа, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, дорожные работы будут вести в зависимости от погодных условий. Добавим, утром 27 июня обновление проезжей части продолжается. Сейчас приводят в порядок участки на Буденновском, рядом с штабом ЮВО и городским цирком.

Ранее стало известно, что после прохождения тяжелых машин ремонту подлежит более 10 тысяч кв. метров дорог.

Напомним, 24 июня проезды в Ростове около штаба ЮВО были заблокированы. Военные машины также видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах цирка стоял танк. Вечером вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

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