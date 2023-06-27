В Ростове на домах появились листовки с фейковым призывом о размещении беженцев из Крыма

Госпрограммы, которую указали авторы листовок, в Ростовской области нет Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону около подъездов жилых домов неизвестные развесили листовки с фейковой информацией о необходимости «помочь с жильем беженцам из Крыма». За поддержку людям обещают выплатить деньги в рамках программы «Своих не бросаем». Эти объявления не соответствуют истине и верить им нельзя.

- Первое, что бросается в глаза, это «беженцы из Крыма». Нет никакой эвакуации с полуострова. В листовке указан телефон, но только это номер департамента соцзащиты населения Ростова. Такого органа как «департамент социальной защиты Ростовской области» не существует. Есть Минтруда региона совсем с другими контактами, - пояснили в телеграм-канале «Война с фейками. Ростов».

Также подчеркивается, что госпрограммы, которую указали авторы листовок, в Ростовской области нет. Жителей донской столицы и региона просят проверять всю информацию и доверять только официальным источникам.

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