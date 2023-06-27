В трехэтажном доме на Станиславского в Ростове обрушились перекрытия потолка

Повреждение конструкции произошло на первом этаже Фото: Дмитрий Кутепов

Утром 27 июня в Ростове-на-Дону в здании на Станиславского, 103 обрушилось перекрытие потолка. Это подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- В 10 часов поступила информация о том, что в санузле одной из квартир обрушилось перекрытие потолка. Повреждение конструкции произошло на первом этаже. Никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают городские спасатели, - рассказали в экстренном ведомстве.

Добавим, здание, о котором идет речь, - объект культурного наследия 1864 года постройки. Судя по данным на портале «Яндекс. Карты», это Доходный дом Я. Эсса. Сооружение считается аварийным с 2020 года.

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Работы будут вести в зависимости от погодных условий (подробности)