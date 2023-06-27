В Таганроге ведут борьбу с комарами

Борьбу с надоедливыми насекомыми в Таганроге продолжат и дальше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Таганроге предпринимаются меры по борьбе с комарами. Теперь численность насекомых вблизи водоемов города сократится, сообщается на сайте местной администрации.

– В Таганроге продолжаются работы по энтомологическому обследованию водоемов и уничтожению вредных насекомых. На этой неделе выполнены работы по ларвицидной обработке на улицах Балка Воловая и Портовая, а также в роще Дубки. Произведена потравка и в Балке Малой, – пояснили в администрации города.

В своей работе специалисты используют химические препараты, которые уничтожают личинки комаров. Так что взрослые особи после обработки территории попросту не смогут появиться на свет. При этом для людей используемые при потравке вещества не опасны.

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