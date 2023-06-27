В Ростове-на-Дону несколько машин утонули на дороге во время ливня

Дорожный мини-океан оказался настоящей ловушкой для трех авто. Фото: группа в VK Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону

На улицах Ростова-на-Дону во время ливня, который прошел накануне, утонули несколько машин. Это сняли на камеры своих гаджетов очевидцы. Свидетельства разгула стихии ростовчане опубликовали в социальных сетях ночью 27 июня.

Судя по кадрам, на одном из участков пути проезжая часть превратилась в настоящую реку, ливневки просто не справлялись с потоками дождевой воды. Дорожный мини-океан оказался настоящей ловушкой для трех авто. Водитель одной из машин с большим риском смог выехать из западни задним ходом, остальные два ТС просто «плыли» посреди улицы.

Опубликованы в сети и другие ролики, снятые жителями донской столицы. Люди сообщили, что, в частности, потоки воды шли по Шеболдаева.

Напомним, ранее спасатели и синоптики предупреждали о непогоде. Штормовое предупреждение было объявлено на 26 и 27 июня из-за возможных ливней с грозами и шквалистого ветра.

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