В Ростове осудили мужчину, который купил наркотики в Интернете и хотел распространять их через закладки

Мужчину осудили на 9,5 года лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове прошел суд над мужчиной, который собирался распространять наркотики. Партию для распространения он приобрел в Интернете. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

- В суде с участием государственного обвинителя установлено, что в июле прошлого года фигурант совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством сети Интернет незаконно приобрел крупную партию расфасованного синтетического наркотического средства. Наркотики он намеревался разложить в тайники на территории Ростова, чтобы потом сбыть, - пояснили в прокуратуре.

Однако раньше, чем злоумышленник достиг своей цели, его задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли. А в отношении мужчины завели уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Суд признал злоумышленника виновным. Его осудили на 9,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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