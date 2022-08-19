Двух ростовчанок осудили за распространение наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове двум женщинам вынесли приговор. Их признали виновными в совершении преступлений по статьям 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств" и 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что одна из обвиняемых со своим подельником, дело которого расследуется отдельно, в 2021 году через Интернет купила крупную партию наркотиков. После этого она начала раскладывать их в тайники-закладки в Первомайском районе города, где их забирали наркозависимые ростовчане. Позже она договорилась со второй обвиняемой, что остатки наркотиков будут храниться у нее.

Но исполнить все задуманное ростовчанкам не удалось, так как они были задержаны правоохранителями, а наркотики у них изъяли.

- Суд назначил первой обвиняемой девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а второй - четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на указанный период.

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