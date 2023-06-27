В Ростове после ночного ливня подтопило 6 территорий, рухнуло 2 дерева

К этому моменту из 6 подтоплений ликвидировали 4 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону после разгула стихии от жителей города поступило 32 обращения, в том числе по 8 происшествиям. Люди пожаловались на подтопления и падения деревьев, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

К этому моменту из 6 подтоплений ликвидировали 4.

- Дежурили шесть поисково-спасательных групп. Ливидировали последствия четырех подтоплений. Сейчас ведется откачка воды из подвала дома на Штахановского. На контроле находится ситуация на улице Шоссейной, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

Там, где рухнули два дерева, работать начнут после оформления страховых случаев в связи с ущербом имуществу.

- Штормовое предупреждение продолжается. Власти, коммунальщики и экстренные службы переведены на усиленный режим работы, - отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, в ночь на 27 июня в донской столице выпало более 20 мм осадков, выпал град размером 6 мм. Из-за этого на некоторых улицах появились потоки дождевой воды, в частности залило Привокзальную площадь и территорию в районе РИИЖТа. По данным властей, в течение часа указанные места привели в порядок.

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